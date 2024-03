Lavori per la zona scolastica alla 'Don Milani'

Lavori preliminari per strutturare la zona scolastica di fronte all’ingresso della Don Milani a Legnano. L’intervento metterà in opera la sistemazione provvisoria e sperimentale adottata lo scorso anno per conciliare la compresenza della primaria e della sede di Euro.PA Service, quindi le esigenze di sicurezza nelle fasi di entrata e uscita dell’utenza scolastica con il movimento dei mezzi della società multiservizi.

Lavori preliminari per strutturare la zona scolastica di fronte all’ingresso della Don Milani a Legnano. L’intervento metterà in opera la sistemazione provvisoria e sperimentale adottata lo scorso anno per conciliare la compresenza della primaria e della sede di Euro.PA Service, quindi le esigenze di sicurezza nelle fasi di entrata e uscita dell’utenza scolastica con il movimento dei mezzi della società multiservizi. I lavori consistono nella realizzazione di un ampio marciapiede sul fronte scuola che abbraccia il cancello principale e quello realizzato più recentemente per l’ingresso e l’uscita degli alunni. Identica, una volta terminati i lavori, sarà la disposizione dei posti auto, che resterà in linea come è stato nell’assetto provvisorio e identica la viabilità: il primo tratto della via Bissolati, dall’incrocio con viale Toselli all’ingresso della sede di Euro.PA, sarà percorribile in entrata da viale Toselli esclusivamente dai mezzi dell’azienda stessa ed è confermato, per i veicoli, il divieto di accesso in via Bissolati da viale Gorizia negli orari di entrata e uscita degli alunni. Le opere saranno interamente a carico di Euro.PA.

"La soluzione sperimentale adottata in questi mesi ha dato esito positivo e abbiamo deciso di rendere strutturale la sistemazione degli spazi di fronte alla scuola Don Milani che erano stati delimitati con new jersey - spiega Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche - Come amministrazione abbiamo posto una particolare attenzione al mondo della scuola con una strategia di ampio respiro strutturando un progetto di rigenerazione urbana come “La scuola si fa città”; investendo le risorse intercettate con i bandi PNRR in interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici per assicurare una migliore vivibilità degli ambienti a docenti e studenti e limitare i consumi, ma anche creando le condizioni che permettano, in aree pubbliche delicate e importanti come quelle intorno agli istituti, la migliore convivenza di soggetti diversi. Lo stiamo facendo, proprio in queste settimane, in un altro punto della città con un’altra zona scolastica in prossimità della primaria Carducci, lambita da due assi viari decisamente trafficati come le vie XX Settembre e Mauro Venegoni. In questo cantiere i prossimi interventi riguarderanno l’asfaltatura dei vialetti di piazza Vittorio Veneto, la creazione di un dosso su via XX Settembre, il disegno della segnaletica, la posa degli arredi e della pensilina del bus. Sullo spazio di fronte alla don Milani abbiamo deciso di intervenire a ridosso delle vacanze pasquali per minimizzare i disagi ai bambini che frequentano la scuola e alle loro famiglie. A loro chiediamo da subito un po’ di pazienza: i lavori sono necessari per creare un altro pezzetto di città che sia realmente di tutti e per tutti. Un grazie alla dirigenza scolastica e al corpo docente della don Milani per la collaborazione offerta in tutti questi mesi e ai nostri uffici per il lavoro svolto".

L’esecuzione dei lavori non comporterà variazioni alla viabilità della Bissolati ma soltanto la temporanea soppressione di qualche posto auto.

