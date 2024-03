La sede elettorale di ATTIVAmente

Domenica 24 marzo è stata inaugurata la nuova sede elettorale di corso San Rocco 32, occasione in cui il candidato Federico Cerruto ha voluto dare il via ad un percorso di ascolto.

Prosegue il percorso della lista civica ‘ATTIVAmente’ nel sostenere la candidatura a primo cittadino di Federico Cerruto. Domenica 24 marzo è stata inaugurata la nuova sede elettorale di corso San Rocco 32, occasione in cui il candidato sindaco Federico Cerruto ha voluto dare il via ufficiale ad un percorso già intrapreso di ascolto, dialogo e condivisione di idee che porterà alle elezioni di giugno. “Abbiamo già incontrato nei mesi scorsi associazioni, rappresentazioni territoriali e cittadini, continueremo a farlo, così come continueremo a raccogliere gli spunti e le proposte delle persone sul nostro blog (www.idee.attivamentecastanoprimo.it)”.

Appesi all’interno polo elettorale, per l’appunto, diversi cartelloni con idee arrivate e raccolte direttamente dai cittadini. “Vogliamo - commenta Cerruto - che questa disponibilità all’ascolto rimanga anche dopo le elezioni, poiché crediamo che l’umiltà di parlare con le persone è un fattore imprescindibile per rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Presentato contestualmente anche lo slogan ufficiale della campagna: “Più di un’alternativa”, per riaffermare che si tratta di una lista che si dichiara apertamente un’alternativa alla classica divisione tra destra e sinistra, ma non perde occasione per rivendicare la propria posizione “non di centro”.

“Crediamo che il posizionamento politico non sia fondamentale nella selezione di un Sindaco, bensì il valore delle persone, la competenza e il valore aggiunto della squadra”. Presenti molti rappresentanti del gruppo e cittadini castanesi, che hanno manifestato il proprio interesse e si sono intrattenuti ad ascoltare le parole di Cerruto e scambiare opinioni sul futuro del paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!