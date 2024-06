I nomi ci sono, ma in fondo non è mai stato un mistero visto che li aveva già fatti intuire anche durante la campagna elettorale. Praticamente fatta la giunta Colombo.

I nomi ci sono, ma in fondo non è mai stato un mistero visto che li aveva già fatti intuire anche durante la campagna elettorale, ora si attende l'ufficializzazione anche delle deleghe. Praticamente fatta la giunta del neo sindaco di Castano Primo, Roberto Colombo. Così, come già annunciato nei mesi scorsi, ecco che suo vice è Daniele Rivolta, mentre per quanto riguarda il resto della squadra ci sono Carlo Iannantuono, Maurizio Del Curto, Licia Colombo e Selena Gazziero. Si parte, quindi, in tutto e per tutto, per programmare e organizzare il lavoro per i prossimi cinque anni della città. Tanti gli impegni che attendono la nuova Amministrazione comunale, per costruire il presente e il futuro.

