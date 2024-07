Danneggia le fototrappole: individuato il colpevole

La notte di giovedì 25 luglio venivano asportati e danneggiati i 6 nuovi apparati di VDS appena installati in via Fuse per il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

La notte di giovedì 25 luglio venivano asportati e danneggiati i 6 nuovi apparati di VDS appena installati in via Fuse per il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Grazie alle immagini comunque registrate ed alla pronta attività di indagine della Poliza locale è stato individuato il presunto responsabile che sarà deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un cittadino italiano di meno di 30 anni.

