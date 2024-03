Pucci di nuovo bronzo agli Italiani

Tommaso Pucci della Versus ha bissato il risultato dello scorso anno ed al PalaPellicone di Ostia ha rivinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani Juniores FIJLKAM di Lotta Greco Romana.

Tommaso Pucci della Versus ha bissato il risultato dello scorso anno ed al PalaPellicone di Ostia ha rivinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani Juniores FIJLKAM di Lotta Greco Romana. Con questo risultato Pucci lo scorso anno era stato il primo atleta Legnanese ad ottenere un risultato a livello nazionale nella storia ultracentenaria di questa disciplina. Per la verità Legnano non ha nemmeno mai avuto una palestra in cui praticare lo sport più antico del mondo prima che la Versus ingaggiasse il Maestro Maurizio Casarola, ex Direttore Tecnico regionale FIJLKAM lotta Lombardia nonché commentatore tecnico della lotta alle Olimpiadi per la RAI.

“Quest’anno speravamo di arrivare in finale – racconta il presidente della Versus Guido Colombo – dato che Tommaso si presentava con una maggiore esperienza. Lo scorso anno infatti, è bene ricordarlo, aveva alle spalle solo pochi mesi di pratica della greco romana ed era al suo debutto assoluto nell’agonismo. Va però detto che, per quanto possa essere dotato, la maggior esperienza di avversari che a differenza sua praticano questo sport da quando erano bambini si fa notare soprattutto negli eventi più importanti come i campionati italiani. Ha comunque vinto tutti i match per schienata ed ha subito una sola sconfitta ai punti quindi, anche se una punta di rammarico ci può stare, la sua resta una prestazione di tutto rispetto”.

I campionati di Ostia hanno anche chiuso la carriera da Juniores di Pucci che ora dovrà riflettere sul suo futuro. “In due anni di agonismo – spiega il M° Colombo – ha ottenuto risultati nazionali in ben 4 discipline: greco romana, Kickboxing, MMA e grappling. Una poliedricità straordinaria rara da trovare ma passando da junior a senior si impone una scelta, quella di concentrarsi su uno sport solo per poter raggiungere i massimi risultati possibili”.

