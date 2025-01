I FROGS tornano allo stadio Mari

L’Assessore Bragato e il Presidente Guarneri annunciano il ritorno sul campo cittadino dello storico team di Football Americano.

I FROGS Legnano, una delle prime società di Football americano nate in Italia, tornano a giocare allo stadio cittadino Giovanni Mari, teatro di alcune delle più belle vittorie del team neroargento. Lo hanno annunciato oggi l’Assessore allo Sport Guido Bragato con il Presidente della AFT FROGS Legnano ASD, Ettore Guarneri nel corso della conferenza stampa presso la Sala degli Stemmi di palazzo Malinverni, sede del Comune di Legnano, al quale sono intervenuti anche il Presidente CONI Lombardia Marco Riva attraverso un video messaggio e Alfonso Costantino, Presidente Academy Legnano, gestore dell’impianto sportivo.

“Il ritorno dei FROGS sul campo che li ha visti primeggiare a livello nazionale e continentale è motivo di grande soddisfazione -dichiara Guido Bragato, assessore allo Sport. Poco meno di due anni fa in Sala degli Stemmi avevamo presentato la prima edizione del Trofeo Simec Memorial Lucarelli Pecis, che si sarebbe disputato a Milano; questa volta parliamo di FROGS a Legnano per le tre partite che si annunciano tra le più impegnative e interessanti nella stagione al via. Dopo il ritorno del Legnano Calcio al Mari un altro importante attore della storia dello sport cittadino ritrova così la sua “casa”. E questo grazie anche all’impegno e alla disponibilità del gestore dell’impianto, l’Academy Legnano, che dimostra il clima di collaborazione fra le nostre società sportive”.

Fondati nel 1977, e vincitori di ben sei titoli nazionali, i FROGS militano anche oggi anche nel massimo campionato di Football americano in Italia, la IFL (Italian Football League): oltre ai campionati italiani, proprio in uno stadio Mari gremito di spettatori vinsero nel 1989 il Campionato europeo contro gli Amsterdam Crusaders, prima società Italiana a conquistare l’Eurobowl.

Allo stadio Mari hanno giocato dal 1988 fino al maggio 2002 e torneranno quindi a disputare qui parte della stagione IFL 2025, che prenderà il via sabato 15 febbraio alle ore 18.00 con la sfida in casa contro i Dolphins Ancona. Le successive partite in programma nello stadio legnanese, sempre alle ore 18.00, saranno il 1° marzo contro Parma Panthers, campioni in carica, e il 15 marzo contro i Rhinos, in quello che è considerato un vero e proprio derby.

“Per me personalmente riportare i FROGS a giocare a Legnano e in particolare allo stadio Mari è un sogno che si avvera: su questo campo ho disputato moltissime partite e in particolare quella della vittoria dell’Eurobowl nel 1989” – commenta il presidente Guarneri. “Tornare a giocare nello stadio cittadino era perciò un obiettivo conseguente al nostro ritorno in prima divisione: lo scorso anno ci siamo qualificati ai playoff e quest’anno, con obiettivi più ambiziosi, volevamo fortemente poter tornare a giocare qui.”

