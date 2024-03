Controllo dei nei: le prenotazioni fanno discutere

Le prenotazioni hanno raggiunto il tutto esaurito. I cittadini di Arluno non si sono lasciati sfuggire l'opportunità offerta loro dall'Amministrazione comunale di sottoporsi, martedì 2 aprile, a una visita per il controllo dei nei all'ambulatorio di Rogorotto.

Le prenotazioni hanno raggiunto il tutto esaurito. I cittadini di Arluno non si sono lasciati sfuggire l'opportunità offerta loro dall'Amministrazione comunale di sottoporsi, martedì 2 aprile, a una visita per il controllo dei nei all'ambulatorio di Rogorotto. Se chi è riuscito a prenotarsi è naturalmente soddisfatto, chi, invece, è rimasto fuori e desiderava aderire all'iniziativa non l'ha presa bene. Le perplessità sono corse anche via social. "Non si può - ha osservato una cittadina - mettere a disposizione un solo giorno per un bacino di utenza come Arluno e Rogorotto, è ovvio che rimarranno escluse tantissime persone interessate". Altri ricordano come, ad esempio, a Vimercate, Comune della Brianza, funzioni diversamente con visite preventive spalmate su più giorni. Resta ora da vedere se l'Amministrazione comunale raccoglierà le lamentele decidendo di fissare un altro giorno da destinare alla prevenzione.

