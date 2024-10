Una nuova Casa di Comunità

La nuova Casa di Comunità, se la tabella di marcia sarà rispettata, vedrà ultimare i lavori nel secondo semestre del 2025.

A disposizione dei cittadini e delle loro esigenze sanitarie. A trecentosessanta gradi. Guarda lontano il progetto di nuova casa della comunità tra Vittuone e Arluno. Il sindaco di quest'ultima Alfio Colombo, che ha partecipato all'inaugurazione dell'apertura del cantiere, si è detto convinto che la nuova struttura porterà ai cittadini del territorio un prezioso valore aggiunto. Se la tabella di marcia sarà rispettata, i lavori giungeranno a ultimazione nel secondo semestre del 2025. La struttura sarà finanziata con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L'obiettivo dell'Asst - spiega il sindaco arlunese in una nota - è portare in un unico luogo gli infermieri e molti medici di famiglia, il servizio prelievi e vaccinazioni , i consultori e i servizi sanitari di base della medicina del terrtitorio". Un'operazione di razionalizzazione in senso positivo che consentirà ai cittadini di avere un unico polo di riferimento senza doversi spostare da una parte all'altra.

