“Parliamo di sport”. Perché proprio lo sport sarà l’indiscusso protagonista del mese di maggio a Castano. Quattro appuntamenti, allora, tutti in Villa Rusconi per conoscere meglio campioni e discipline, con diversi ospiti d’eccezione. Più nello specifico, il programma vedrà l'8 maggio “Incontro con il campione”: Riccardo Cardani (Nazionale Italiana Paralimpica di Snowboard); modera: Vittorio Gualdoni (direttore responsabile del giornale Logos); quindi il 15 prresentazione libro: “I campioni che hanno fatto la storia della NBA” di Dario Vismara (giornalista di Sky Sport NBA); con Carlo Ferrario (giornalista DAZN e PRIME Basket), il 22 “Incontro con il campione”: Gianluca Bortolami (vincitore della Coppa del Mondo di ciclismo); modera: Vittorio Gualdoni (direttore responsabile del giornale Logos); e, infine, il 29 presentazione libro: “Piovuto dal cielo. Come Jannik Sinner sta cambiando la storia del tennis” di Marco Imarisio e Gaia Piccardi (giornalisti del Corriere della Sera); con Amanda Colombo (moderatrice e intervistatrice).

