A Buscate il tifo è troppo rumoroso

Questione tifoseria “troppo” rumorosa alle partite dell’Asd Buscate Calcio: qualche mese fa, i residenti intorno al campo sportivo Thomas Laricchiuta, situato in Via Risorgimento, avevano sollevato una rimostranza nei confronti della “Curvetta”, il tifo organizzato che sostiene la squadra del paese, sostenendo che oltrepassasse i limiti consentiti per quanto riguarda l’inquinamento fonometrico della zona. Dopo aver raccolto delle firme in una petizione, i residenti interessati hanno fatto richiesta ad ARPA per una perizia fonometrica del danno acustico e i dati danno loro ragione: dal rilevamento, effettuato dall’abitazione di Franco Rudoni, dirimpetto al campo, è risultato che i limiti sono superati. “Pensavamo che si potesse soprassedere con pazienza al tifo organizzato, che di certo è rumoroso, ma non violento – commenta il sindaco Fabio Merlotti – “La Curvetta” è una bella realtà aggregativa per i nostri giovani, che possono incanalare le loro energie a favore di qualcosa di positivo”. “Siamo rammaricati per quanto è successo, perché il nostro supporto alla squadra è sano e coinvolgente, non solo per noi giovani, ma anche per le famiglie e i bambini – commenta Bobo Scandroglio, capo ultras – Ci chiediamo se dovesse venire una tifoseria esterna con numeri più importanti dei nostri, cosa potrebbe succedere. È la prima volta che ci capita di sentire una cosa del genere. Ci adopereremo per un compromesso, ma noi continueremo a tifare perché non facciamo nulla di male”. “Come Amministrazione, ci stiamo muovendo per cercare delle soluzioni fattibili – forse strutturali e tecniche - per accomodare le controparti, ma torno a sottolineare che la Curvetta è un esempio di tifo sano e sarebbe un peccato perdere il loro supporto”, conclude Merlotti.

