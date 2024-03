Dalla Germania a Bernate e Cuggiono

Dalla Germania alla scoperta della cultura italiana, delle tradizioni lombarde, del fascino di Milano e delle bellezze di Cuggiono e Bernate Ticino. Protagonisti di questo originale viaggio i giovani di Karlsfed (Germania), un paese vicino a Monaco di Baviera.

Dalla Germania alla scoperta della cultura italiana, delle tradizioni lombarde, del fascino di Milano e delle bellezze di Cuggiono e Bernate Ticino. Protagonisti di questo originale viaggio i giovani di Karlsfed (Germania), un paese vicino a Monaco di Baviera. Un progetto didattico dell’Istituto Scolastico Rita Levi Montalcini di Cuggiono e Bernate, promosso dalla docente di Arte, Erica Gornati, insieme alla collega docente di Inglese Marella Corbani. Durante l’anno scolastico 2022\2023, all’interno del progetto Erasmus+ per docenti, promosso dal liceo Claudio Cavalleri di Parabiago, la prof.ssa Gornati ha avuto l’opportunità di conoscere le colleghe tedesche Barbara Lauterbach e Doris Maier. Da questo incontro é nata l’idea di sviluppare un progetto ‘Erasmus Plus’, (da noi poco praticato, ma molto efficiente invece per i paesi all’estero) dedicato agli studenti della secondaria di primo grado. I progetti Erasmus plus sono generalmente dedicati ai licei, ci spiega la professoressa Marella Corbani, quindi averlo proposto alla secondaria di primo grado è stato un valore aggiunto. Così 23 alunni e 2 docenti son venuti dal loro paese vicino a Monaco di Baviera per trascorrere cinque giorni nel nostro territorio. I ragazzi, tra i 13 e i 15 anni, perchè in Germania le ‘medie’ durano più a lungo, hanno soggiornato in un ostello a Milano ma hanno avuto modo di visitare e partecipare a diverse attività anche tra Bernate Ticino e Cuggiono, con presentazioni preparate in lingua inglese da parte degli alunni della terza A bernatese e terza B cuggionese. “Oltre che ad alcuni momenti didattici nelle scuole cittadine, molto particolari e sentiti sono stati i momenti per i paesi: a Bernate l’associazione Calavas ha permesso di visitare la Canonica; a Cuggiono Enrica Castiglioni e Paola Baronio hanno accompagnato i giovani nel suggestivo parco di Villa Annoni. Per tanti di loro è stata una bella occasione per capire similitudini e differenze di approccio didattico.

