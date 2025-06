Il gran ballo di terza media

Eleganza, emozioni e tanta voglia di stare insieme: è stata una vera serata da ricordare il Gran Ballo delle Classi Terze, che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cuggiono e Bernate Ticino.

L'iniziativa, ideata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cuggiono con l'assessore Serena Longoni e ormai gemellata da due anni con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bernate, è diventata un appuntamento molto atteso. Non solo una semplice festa, ma un vero e proprio rito di passaggio che celebra la conclusione del percorso scolastico e l'inizio di nuove avventure.

«Vogliamo che questo ballo rappresenti un messaggio forte di comunità, di collaborazione tra istituzioni, scuola e famiglie – ha sottolineato l’assessore Longoni – ed è stato bellissimo vedere come questa serata sia riuscita a unire tutti in un clima di festa, senza l’uso dei cellulari, ma con il valore autentico dello stare insieme».

La splendida cornice delle sale nobili della canonica di Bernate Ticino, adornate con palloncini e decorazioni, ha accolto i quasi cento studenti presenti, che tra balli, musica e sorrisi hanno vissuto un momento davvero speciale. Perfetta la selezione musicale, che ha alternato brani moderni e classici, mentre il servizio di catering, lo staff di sicurezza e i volontari hanno reso impeccabile ogni dettaglio della serata.

Un grazie particolare è andato a Michela e Rosalba, che hanno coordinato l’organizzazione insieme ai rappresentanti dei genitori, e a tutte le realtà che hanno contribuito: la Parrocchia di Bernate, i DJ Aldo e Roberto, il fotografo Molaschi, il catering e le artigiane locali che hanno realizzato braccialetti e spillette ricordo.

Presente anche la Dirigente scolastica Cristina Tacchini, che ha accompagnato con grande partecipazione i ragazzi per tutta la serata, insieme ai docenti e agli amministratori locali. Non sono mancati i momenti toccanti: il taglio della torta, i saluti tra compagni, qualche lacrima e tanti abbracci prima di affrontare l’ultimo impegno scolastico, gli esami.

Un evento che conferma quanto sia importante creare spazi di incontro e crescita per i ragazzi, capaci di lasciare nel cuore ricordi indelebili. E ora, come hanno ricordato anche le parole finali rivolte agli studenti: «Guardate avanti con speranza ed entusiasmo, perché il meglio deve ancora venire».

