Ersilio Mattioni presenta il suo libro a Cuggiono

Appuntamento martedì 26 marzo, alle 21, a 'Le Radici e le Ali' di via San Rocco a Cuggiono. Ersilio Mattioni presenterà, infatti, proprio in quell'occasione il suo libro 'La corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia'. L'autore sarà intervistato dal giornalista Alessandro Boldrini. L'iniziativa è in collaborazione con Ecoistituto della Valle del Ticino, Acli Cuggiono, Anpi Coordinamento del Castanese, 'La Memoria del Mondo - Magenta' e con il patrocinio del Comune.

