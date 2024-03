Il Cardinale Zuppi a Legnano

Sarà il Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’ospite d’eccezione di “Don Milani profeta per l’oggi”.

Sarà il Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’ospite d’eccezione di “Don Milani profeta per l’oggi”, occasione per approfondire la conoscenza del sacerdote e riflettere sulla sua eredità culturale e civile. L’incontro, in programma giovedì 4 aprile alle 20.30 nell’auditorium della scuola Bonvesin della Riva a Legnano, è organizzato, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del sacerdote di Barbiana, dal coordinamento cittadino costituitosi sotto l’egida dell’amministrazione comunale e composto da realtà laiche e cattoliche della città: istituti scolastici, realtà sociali, associazioni e Chiesa legnanese.

Sua Eminenza il card. Zuppi tratterà del pensiero di don Lorenzo Milani seguendo tre direttrici: il valore assegnato all’educazione dei giovani, l’innovazione portata nella pastorale ecclesiale, l’impegno per la pace -il sacerdote fu, infatti, uno delle prime voci a parlare di obiezione di coscienza. Recentemente il presidente CEI, parlando di don Milani, ne ha sottolineato il ruolo di interprete acuto del cambiamento dei tempi e di sostenitore della necessità di una Chiesa come soggetto attivo “dentro il tempo e non contro il tempo”. L’altra voce che testimonierà direttamente la personalità di don Lorenzo sarà Agostino Burberi, uno dei primi ragazzi a frequentare la scuola di Barbiana e oggi residente a Legnano. Modererà l’incontro Gianni Borsa, presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana e corrispondente dell’agenzia di stampa SIR da Bruxelles e Strasburgo.

Apriranno la serata i saluti del sindaco Lorenzo Radice, dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei e di monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano.

