Landini, taglio del nastro della sede: "Parliamo di futuro"

Alessandro Landini, candidato della lista 'Che Bella Castano', ha inaugurato la sede in piazza Mazzini. "Il nostro impegno è al futuro e non al passato".

La parola che più di tutte ci ha tenuto a ribadire e sottolineare proprio in occasione dell'inaugurazione ufficiale della sua sede elettorale, è stata "Futuro". Già, proprio sul domani della città vuole concentrare le attenzioni il candidato sindaco (e negli ultimi cinque anni assessore nell'attuale maggioranza di governo, con cui però in vista delle prossime elezioni comunali c'è stata una divisione) Alessandro Landini. Alla guida, infatti, della lista 'Che Bella Castano', i suoi primi pensieri sono lavorare e costruire per rispondere sempre più ai bisogni ed alle necessità dei castanesi. "Il nostro impegno è proiettato appunto al futuro e non al passato - ha dichiarato - Il programma che stiamo elaborando guarda, allora, alla bellezza, intesa come cura della città e del territorio, salvaguardia e tutela di ciò che abbiamo e attenzione ai singoli ed alla collettività. Di idee ce ne sono diverse, ma è e sarà fondamentale ascoltare le persone e le singole realtà che stanno facendo un'importante attività a Castano. E' fondamentale coinvolgere e condividere proposte e progetti con la comunità e in questa direzione ci stiamo muovendo e continueremo a muoverci, qualora fossimo eletti".

