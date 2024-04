La squadra di Roberto Colombo

Un mix di esperienza e novità. Un gruppo nato, mettendo assieme figure che arrivano da ambiti e campi differenti. E' la squadra di 'Castano di Centrodestra'.

Un mix di esperienza e novità. Un gruppo nato, mettendo assieme figure che arrivano da ambiti e campi differenti. E' la squadra del candidato sindaco di 'Castano di Centrodestra', Roberto Colombo. "Siamo una lista che unisce competenza, professionalità e capacità - commentano - Tutti ottime persone, che hanno a cuore la nostra città e che hanno, quindi, deciso di scendere in campo per cercare di dare il loro contributo per il presente e il futuro". Più nello specifico, allora, ecco Daniele Rivolta, Carlo Iannantuono, Maurizio Del Curto, Elena Gaiera, Licia Colombo, Gianmattia (Gian) Di Crescenzio, Angelo Anselmi, Elisa Angilé, Corinna Casara, Nicole Colombo, Chicca Elladori, Selena Gazziero, Andrea Graziano, Salvatore (Ciccio) Lo Buono, Gianmarco Paccagnini e Dario Sanson.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!