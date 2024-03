'Insieme Progettando Castano': è Carola Bonalli la candidata?

La neonata lista 'Insieme Progettando Castano', creata dopo la scissione all'interno della maggioranza di governo, infatti, avrebbe scelto l'attuale vicesindaco Carola Bonalli come suo candidato alle elezioni di giugno.

Per l'ufficialità bisognerà attendere questo sabato (23 marzo, alle 18 in Villa Rusconi), ma, intanto, quelle che fino a qualche giorno fa erano semplici voci e indiscrezioni, adesso sono qualcosa di ben più concreto. La neonata lista 'Insieme Progettando Castano', creata dopo la scissione all'interno della maggioranza di governo, infatti, avrebbe scelto (il condizionale, comunque, resta d'obbligo fino alla conferma definitiva) l'attuale vicesindaco Carola Bonalli come suo candidato alle elezioni di giugno. Una donna, insomma, alla guida del gruppo, per provare a vincere alle urne e proseguire così il lavoro che la stessa e una parte dei componenti della compagine (di cui fa parte anche il primo cittadino uscente Giuseppe Pignatiello) che stanno portando avanti ormai da dieci anni. Quali saranno i progetti e gli obiettivi, verranno molto probabilmente almeno in parte svelati proprio il prossimo weeekend in occasione della presentazione, così come si potrebbero avere le prime indicazioni su chi sarà all'interno della lista.

