Uno spettacolo di teatro e di musica, di immagini e di emozioni. Una storia di riscatto e passione: quella di Alfonsina Morini in Strada, la prima donna che ha partecipato al Giro d'Italia. E 'Alfonsina corridora' adesso ecco che arriva anche in Villa Rusconi.

Uno spettacolo di teatro e di musica, di immagini e di emozioni. Una storia di riscatto e passione: quella di Alfonsina Morini in Strada, la prima donna che ha partecipato al Giro d'Italia. E 'Alfonsina corridora' adesso ecco che arriva anche in Villa Rusconi a Castano. L’appuntamento è venerdì 22 marzo, alle 21, tra le iniziative di 'Marzo in Rosa', eventi e approfondimenti promossi in città per e sul mondo femminile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!