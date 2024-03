'Scarpe rosse' al Parlamento europeo

L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri inaugura la mostra “Scarpe Rosse” a Parlamento UE con presidente Metsola e l'assessore Lucchini.

Strasburgo - “Un segnale forte dall’Europa a sostegno delle donne che in ogni parte del mondo lottano per la parità e per i diritti e a supporto del prezioso lavoro svolto dai centri antiviolenza”. Con queste parole l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, membro della commissione FEMM, ha inaugurato la mostra itinerante Scarpe Rosse contro la violenza di genere, alla presenza della presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. L’evento, promosso da Tovaglieri presso il Parlamento europeo di Strasburgo in collaborazione con il Centro Antiviolenza Kore di Vigevano nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle Donne, ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale lombarda alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini e del presidente della provincia di Pavia Giovanni Palli.

Sono intervenute inoltre la presidente di Kore Nicla Spezzati e la direttrice Barbara Milan, che hanno illustrato i contenuti della mostra Scarpe rosse, quando il design diventa simbolo. Il Made in Italy d’eccellenza contro la violenza sulle donne, nella quale sono esposte calzature femminili della più alta artigianalità italiana, accomunate dal colore rosso e dall’essere associate a un nome di donna.

