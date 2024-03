L'edificio di via Gerli alle associazioni

In principio fu sede del Municipio. Poi cadde in disuso e si pensò di farne un nuovo asilo Nido. Adesso, dopo mille tentativi fatti per ridargli una nuova vita, l'edificio di via Gerli sembra poter rinascere alla nuova vita e spalancherà le porte ad alcune associazioni in cerca di un quartier generale per poter portare avanti le loro attività.