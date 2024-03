Giunto alla diciannovvesima edizione, lo si può ormai definire una parte integrante della tradizione di Villa Cortese. Figlio della collaborazione tra Pro Loco, Comune, biblioteca, istituto agrario Mendel e Comprensivo, torna il concorso di poesia in lingua italiana e vernacolo.

Giunto alla diciannovvesima edizione, lo si può ormai definire una parte integrante della tradizione di Villa Cortese. Figlio della collaborazione tra Pro Loco, Comune, biblioteca, istituto agrario Mendel e Comprensivo, torna il concorso di poesia in lingua italiana e vernacolo. Il certamen poetico sarà suddiviso in tre sezioni ovvero poesia a tema libero, poesia sul tema del tempo per gli studenti del Mendel e con lo stesso tema per quelli dell'Istituto Comprensivo. Al concorso sarà possibile partecipare gratuitamente. Il primo premio per la sezione A ammonterà a 800 Euro con una targa ricordo, quello per la B a 300 e anche in questo caso con la donazione di una targa a suggello della partecipazione. Per la sezione C, riservata all'istituto Comprensivo, sono previsti un primo premio E-reader e una targa ricordo. Saranno assegnati anche un premio da parte della giuria e uno alla memoria di Silvano Giusti, compianto ex presidente della Pro Loco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!