Marco: da Turbigo al red carpet

Anche un turbighese alla 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Già, perché sul red carpet ecco Marco Mainini, volto noto del piccolo e grande schermo. Presente come ospite all’evento in quanto protagonista del film (fuori concorso) ‘Da una corsa in bicicletta’. Prodotto e diretto da Luciano Silighini Garagnani, il lungometraggio racconta la biografia dell’onorevole Gianfranco Librandi e del padre Domenico, comandante partigiano. Una 'due giorni' veneziana emozionante, che ha visto Marco e il cast del film protagonisti dell’anteprima del trailer presso la terrazza dell’hotel Excelsior. Alla serata erano presenti anche il regista e l’onorevole Librandi, emozionato dalle prime immagini del film. Ma le emozioni per Marco sono continuate pure dopo, con l’esperienza unica del red carpet, sabato 4 settembre in occasione della premiere del film ‘Becoming Led Zeppelin’. La prima sfilata nell’olimpo del cinema è per ogni attore un desiderio che si avvera, e per il turbighese poterlo fare da attore protagonista è stato ancora più 'speciale'.

