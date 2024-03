Le seconde Medie a Roma

Le seconde Medie di Buscate a Roma, accompagnate dal vicesindaco Davide Colombo, dall'assessore alla Pubblica Istruzione Debora Allevi e dai professori Marchese, Vitali e Calò.

Le seconde Medie di Buscate a Roma, accompagnate dal vicesindaco Davide Colombo, dall'assessore alla Pubblica Istruzione Debora Allevi e dai professori Marchese, Vitali e Calò. Un’iniziativa che si inserisce nel progetto di educazione civica, un percorso che prevede la visita al palazzo della Regione Lombardia per le classi prime, Roma per le seconde e il Parlamento europeo a Strasburgo per le terze. “Abbiamo trascorso due giorni nella capitale per ammirare alcuni monumenti storici significativi, tra cui il Colosseo, la chiesa di Santa Maria Maggiore, i Fori Imperiali, l'Altare della Patria, il Pantheon e la Fontana di Trevi – ha raccontato Colombo - Nella seconda giornata, gli alunni hanno avuto l'opportunità di visitare il Palazzo del Quirinale. L’assessore Allevi poi ha avuto modo di spiegare meglio come funziona il Parlamento, il Senato, la storia della nostra Repubblica e la storia della nostra capitale, coordinata dai docenti presenti.

