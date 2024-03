Più attenzione all'illuminazione pubblica. E' quanto chiede il Circolo di Fratelli d'Italia di San Giorgio su Legnano alla giunta dopo la segnalazione di alcuni episodi di malfunzionamento in paese.

Più attenzione all'illuminazione pubblica. E' quanto chiede il Circolo di Fratelli d'Italia di San Giorgio su Legnano alla giunta dopo la segnalazione di alcuni episodi di malfunzionamento in paese. "Il Circolo di Fratelli d'Italia di San Giorgio - si legge in una nota - esprimer profonda preoccupazione pe la persistente situazione di malfunzionamento dell'illuminazione pubblica in diverse zone del nostro comune, come già ampiamente segnalato dai cittadini e confermato da recenti sopralluoghi, numerose strade, per più giorni, sono rimaste immerse nell'oscurità e tale situazione non solo crea disagio e incertezza per la circolazione stradale e pedonale, ma costituisce anche un serio rischio per la sicurezza pubblica, soprattutto nelle zone periferiche già maggiormente colpite da furti in abitazione". Ad avviso di Fratelli d'Italia, "pur condividendo la responsabilità tra Enel Sole e Enel - distribuzione, il Comune non ha ancora fornito risposte concrete o soluzioni efficaci per affrontare quest'emergenza, e di fronte a questa grave situazione, il nostro consigliere ha presentato un'interrogaziioneformale chiedendo chiarezza sulle cause del malfunzionamento e sulle azioni immediate che verranno intraprese per risolvere il problema". Fratelli d'Italia si è impegnata a "seguire da vicino lo sviluppo della situazione" dicendosi pronta a "fare pressione affinchè vengano adottate misure concrete e tempestive per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini".

