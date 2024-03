Arconate: report varchi lettura targhe

Sicurezza, Polizia Locale in prima linea con i nuovi varchi stradali: sanzionati 34 veicoli senza revisione e 3 mezzi senza assicurazione.

La Polizia Locale di Arconate rende noto il report dei rilevamenti effettuati dai nuovi varchi di lettura targhe. Attraverso l’app ‘Targa System’, in dotazione alla Polizia Locale e attiva dal 23 gennaio 2024, sono iniziati i controlli su strada con particolare attenzione ai veicoli circolanti senza copertura assicurativa e regolare revisione.

Alla data odierna sono stati sanzionati 34 veicoli senza revisione e 3 veicoli senza copertura assicurativa. Per questi ultimi è scattato il sequestro del mezzo. Gli agenti, da controlli successivi, hanno poi denunciato all’Autorità Giudiziaria un automobilista che circolava nonostante la revoca della patente e un altro veicolo sprovvisto di revisione è risultato sotto sequestro amministrativo, mentre il conducente guidava con patente sospesa.

“Questo supporto non solo permette di rilevare le targhe non regolamentari in termini di assicurazione e revisione – afferma il comandante della Polizia Locale, Alessandro Ferro – ma ci consente di fermare veicoli che non potrebbero circolare e che, in caso di incidente, provocherebbero ulteriori complicazioni. La tecnologia ci fornisce un grande supporto. I primi dati ci mostrano numeri importanti in rapporto ai residenti”.

È fondamentale sottolineare – aggiunge il Sindaco, Sergio Calloni – come, in particolare con gli ultimi casi, venga minata la sicurezza di tutti noi. Se si dovesse verificare un incidente in cui sono coinvolti veicoli non regolari, ci sarebbero danni irreversibili che rimarrebbero senza responsabili. Voglio manifestare la mia personale riconoscenza al nostro comandante Alessandro Ferro e ai nostri agenti, che si impegnano ogni giorno per mantenere sicura la nostra Arconate. Lo faccio a nome di tutta la cittadinanza”.

