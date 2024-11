In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Arconate ha proposto una serata di arte, cultura e riflessione.

Il maestro Antonio Spirito ha guidato i presenti nel delicato tema con l’evento “Le donne nell’arte”. Beatrice Cenci, Artemisia Gentileschi e Caravaggio i principali protagonisti della serata per la quale si è registrata una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza. Una dimostrazione concreta di quanto sia forte il desiderio di approfondire alcune importanti tematiche, il desiderio di dialogo, il desiderio di cultura.

“Abbiamo deciso di affrontare questo tema, purtroppo attuale, attraverso un percorso storico, artistico e culturale. Grazie di cuore a chi ha preso parte a questo momento di riflessione e sensibilizzazione. Un ringraziamento speciale al maestro Antonio Spirito per aver condiviso con noi la sua arte e all’associazione CreaMusica per il contributo musicale di qualità” - queste le parole dell’Assessore alla Cultura Fabio Gamba.

