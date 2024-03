La mostra 'Plastic Project'

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza la mostra fotografica 'Plastic Project' di Elena Bernuccie Giovanni Rombi presso l'atrio del Municipio. L'esposizione potrà essere visitata, fino al 30 marzo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del palazzo Municipale.

