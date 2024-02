'La 2 ore di Pasqua'

Cosa fai la vigilia di Pasqua? Ecco cosa vi propongono Corbetta Park Milano e aMotoMio. Una pista da fuoristrada dove cercare di fare più giri possibili, in due ore.

Cosa fai la vigilia di Pasqua? Ecco cosa vi propongono Corbetta Park Milano e aMotoMio. Una pista da fuoristrada dove cercare di fare più giri possibili, in due ore, con un vecchio Moped... seguendo il look pasquale: conigli, uova, colombe... In pratica una manifestazione goliardica per divertirsi insieme in totale sicurezza. Il posto è il Corbetta Park Milano che ben si presta al nostro gioco. Quindi il 30 marzo avremo a disposizione tutta la pista con il seguente programma: 9.30 – 12 registrazioni e verifica iscrizioni; 10 - 12 apertura pista per giri liberi; 14.15 giro di ricognizione e schieramento di partenza ; 14.30 - 16.30 manifestazione ; 16.45 consegna attestati ai primi tre classificati per categoria e al partecipante più goliardico a tema come allestimento personale e/o del mezzo. Chi può partecipare? Possono partecipare solo ciclomotori Moped monomarcia, tipo Ciao, Garelli, Bravo, Califfo, ecc... I mezzi devono essere dotati di sistema frenate funzionante e privi di sporgenze pericolose. sicuri, in perfetta efficienza e muniti di impianto frenante. Non ammessi Scooter, plurimarce e Minicross. E’ obbligatoria la presenza di marmitta silenziata, anche se non originale, pena la non ammissione al raduno. Obbligatoria nel caso dei variatori la presenza di campana di protezione, o carter adeguato. La gara sarà confermata con un minimo di 15 mezzi fino a un massimo di 25. Come iscriversi e quanto costa? Basta compilare il modulo di adesione e versare 25 euro (a pilota), che compre la giornata in pista e la partecipazione alla 2 ore e tesseramento annuale all’associazione 'Il Pollaio Motor Ranch' (la quota per chi è già tesserato per il 2024 è di 15 euro). Tra i riconoscimenti sarà premiato il miglior costume e/o allestimento del mezzo a tema pasquale (coniglietto, ovetto di Pasqua, ecc...). Possibilità di grigliatina con bevanda a 15 euro con prenotazione entro il 28 marzo. Regolamento e modulo di iscrizione su www.amotomio.it.

