Laboratorio educativo in oratorio

Dalle 16.45 alle 18.15, ogni lunedì e giovedì, in oratorio San Giovanni Bosco a Cuggiono si terrà un laboratorio educativo.

Dalle 16.45 alle 18.15, ogni lunedì e giovedì, in oratorio San Giovanni Bosco a Cuggiono si terrà un laboratorio educativo gestito dalle educatrici Michela Trotta e Erica Franco della 'Cooperativa Serena'. La possibilità di creare questo spazio nasce dalla collaborazione tra Oratorio e il pedagogista scolastico Nathan Quaranta. Uno spazio dove sarà occasione per far sperimentare, riflettere e socializzare i giovani, promuovendo il supporto di percorsi di crescita e la partecipazione sociale grazie alle risorse della comunità educante.

