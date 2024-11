Don Andrea fa il suo ingresso

Sabato 30 novembre sarà una giornata speciale per le parrocchie di San Giorgio Martire di Cuggiono e SS. Giacomo e Filippo di Castelletto.

Sabato 30 novembre sarà una giornata speciale per le parrocchie di San Giorgio Martire di Cuggiono e SS. Giacomo e Filippo di Castelletto, che accoglieranno con gioia e solennità il nuovo parroco, Don Andrea Cardani. L’evento rappresenta non solo un momento di fede e celebrazione, ma anche un’occasione di incontro per tutta la comunità. La giornata inizierà alle 15.30 a Castelletto di Cuggiono, con una preghiera alla presenza del Vicario Episcopale, Sua Eccellenza Mons. Luca Raimondi. Da qui, ragazzi e famiglie prenderanno parte a una biciclettata festosa che li condurrà fino alla Chiesa di San Rocco. Alle 16.30, presso la Chiesa di San Rocco, inizierà la processione solenne. Il corteo accompagnerà Don Andrea fino alla Basilica di San Giorgio Martire, dove alle 17:00 si terrà la Santa Messa solenne di insediamento. Questo momento, carico di significato spirituale, sarà seguito da un rinfresco in piazza San Giorgio, un’opportunità per tutti i presenti di festeggiare insieme. In serata cena di festa in Oratorio su prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!