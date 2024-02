Buon compleanno scuola Materna. Dairago ha festeggiato i 120 anni di costituzione di uno dei simboli del suo territorio.

Buon compleanno scuola Materna. Dairago ha festeggiato i 120 anni di costituzione di uno dei simboli del suo territorio, primo punto di riferimento educativo per generazioni di cittadini. Anche la lista 'UniAmo Dairago' ha voluto portare le sue felicitazioni. "Per noi - spiega la lista di opposizione in una nota - è un momento di riflessione e celebrazione poichè ci permette di guardare con affetto alle radici profonde che hanno costituito gli inizi della vita sociale di tanti di noi, attraverso le immagini storiche esposte alla mostra fotografica è possibile ricordare come la comunità dairaghese partecipasse attivamente alla vita della scuola materna e viceversa, testimonianza tangibile dell'importanza vitale di quest'istituzione nel tessuto sociale del nostro paese". 'UniAmo Dairago' ha sottolineato come i festeggiamenti siano stati un'occasione per "Rinnovare il nostro impegno a preservare e arricchire il patrimonio di conoscenza e valori che la nostra scuola materna incarna".

