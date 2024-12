Mensa: genitori disponibili

I genitori che si sono offerti di compiere verifiche riguardo all'attività e alla qualità della mensa destinata ai bambini delle scuole dairaghesi, però, non hanno ancora potuto entrare in azione.

La loro disponibilità l'hanno data. I genitori che si sono offerti di compiere verifiche riguardo all'attività e alla qualità della mensa destinata ai bambini delle scuole dairaghesi, però, non hanno ancora potuto entrare in azione. Lo evidenzia Scelgo Dairago che , in una nota, chiarisce come "i genitori che si sono volutamente offerti per ricoprire quest'importante ruolo di monitoraggio non possono svolgere il loro compito perché il comune non ha ancora svolto il corso di formazione". Una questione che approderà nel prossimo consiglio comunale dove Scelgo Dairago chiederà di "capire le ragioni di questo ritardo" per "sollecitare una soluzione rapida".

