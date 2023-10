Nido alla Materna Rossetti Martorelli

Il progetto è già in campo. Si tratta ora di farlo diventare esecutivo. In un futuro non lontano la scuola Materna Rossetti Martorelli di Dairago si doterà di un asilo Nido.

Il progetto è già in campo. Si tratta ora di farlo diventare esecutivo. In un futuro non lontano la scuola Materna Rossetti Martorelli di Dairago si doterà di un asilo Nido. "Al fine di realizzare il nuovo asilo nido all'interno della struttura adibita a scuola materna - spiega il Comune nella determinazione d'adozione - si deve individuare un professionista abilitato per la progettazione esecutiva , la direzione dei lavori edili, il coordinamento della sicurezza e la contabilità dei lavori". Prodromiche alla creazione del nuovo spazio saranno le opere concernenti "Adeguamento dell'impianto di riscaldamento elettrico, rilevazione fumi e idrico sanitario".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!