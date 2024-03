Cooperativa Sole, Elaborando e Albatros, e comune di Dairago si sono strette la mano in un'iniziativa chiamata "Studiamo? Ci vuole metodo". Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 15 marzo.

Insieme. Per proporre agli studenti tecniche per ottimizzare il loro studio. Cooperativa Sole, Elaborando e Albatros, e comune di Dairago si sono strette la mano in un'iniziativa chiamata "Studiamo? Ci vuole metodo". Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 15 marzo. "i destinatari dell'iniziativa- spiegano i promotori in una nota- sono bambine e bambini frequentanti le classi quinte della scuola primaria che, in assenza di diagnosi specifiche, presentano difficoltà di organizzazione nello studio e del materiale scolastico, ansia e disregolazione emotiva che inficia i risultati scolastici e scarsi risultati nonostante l'impegno nello studio". Le attività che saranno proposte hanno lo scopo di "fornire competenze in grado di ridurre le difficoltà sscolastiche, acquisire un migliore metodo di studio efficace e personale e migliorare la gestione delle emozioni". Gli incontri saranno dieci e si terranno giovedì dalle 17 alle 18.30 nella sede del centro di aggregazione giovanile di via Roma 4. Il progetto è gratuito e vi potrà però prendere parte un massimo di otto persone. A gestire i vari appuntamenti saranno due psicologhe della Cooperativa Albatros.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!