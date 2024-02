Il valore sociale dello sport

Parte lunedì 19 febbraio, alle ore 21, al Castello di Legnano il primo incontro del progetto 'Nuova Cultura Sportiva' con un'attenzione al valore sociale ed economico dello sport.

Lunedì 19 Febbraio, alle ore 20:30, presso il suggestivo Castello Visconteo di Legnano (via Catullo 1), si terrà un incontro di presentazione del programma di consapevolezza del Valore Sociale delle attività svolte dalle Società Sportive Dilettantistiche. L’obiettivo è quello di condividere quanto tutto questo sia un patrimonio della Comunità locale, ma anche un Valore Economico per le aziende che possono avviare nuovi progetti di Responsabilità Sociale d’impresa. In questo senso, FIGC-LND Lombardia e le sue Società Sportive possono rappresentare un partner sociale autorevole.

Tutto è partito da un'analisi critica: nel corso dell'ultimo anno, sono stati pubblicati numerosi articoli sulla stampa locale e nazionale, nei quali venivano messi in evidenza comportamenti ed episodi poco edificanti che hanno colpito la reputazione del Calcio Dilettantistico. Questa problematica ha dato spunto per la presentazione di 'Nuova Cultura Sportiva', un innovativo progetto concepito per promuovere una sinergia tra cultura e sport, con l'obiettivo di dare una nuova centralità al valore sociale e sportivo delle società nel processo educativo dei giovani.

Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, tramite la sua Delegazione di Legnano, ha promosso questa iniziativa, che è stata presentata con grande entusiasmo martedì 30 Gennaio presso la storica Sala Ratti di Legnano. L'evento, fortemente voluto dal CRL, è stato guidato da Ivo Licciardi, Consigliere Regionale Lombardia FIGC-LND delegato al supporto e al coordinamento delle società di Milano e provincia e delegato Area Responsabilità Sociale e Sostenibilità.

La 'Nuova Cultura Sportiva' si basa su un programma di incontri mirati a consolidare il valore sociale delle società sportive e a promuoverlo presso istituzioni, scuole e aziende, al fine di avviare progetti locali di educazione civica. L'obiettivo è creare una collaborazione più stretta tra dirigenti federali e presidenti di società sportive per costruire un modello positivo, coinvolgendo attivamente anche i genitori.

L'incontro del 19 febbraio rappresenta il primo passo significativo verso la realizzazione di questo ambizioso obiettivo e di un format che il Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, vuole estendere presto a tutte le Società Sportive Lombarde. L’importanza del progetto è dimostrata dalla partecipazione in prima persona del Presidente del CRL Sergio Pedrazzini e da diversi Consiglieri Regionali e Delegati Provinciali.

Tutti i presidenti della Delegazione FIGC LND Legnano sono invitati a partecipare per iniziare, assieme, questo importante percorso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!