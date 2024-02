Cuggiono al Teatro alla Scala

Il Comune e la biblioteca comunale di Cuggiono hanno rinnovato la convenzione con il Teatro Alla Scala di Milano, per assistere a spettacoli dell'attuale stagione.

Il Comune e la biblioteca comunale di Cuggiono hanno rinnovato la convenzione con il Teatro Alla Scala di Milano (attraverso il Servizio di Promozione Culturale del teatro stesso), grazie alla quale anche quest'anno sarà possibile assistere a spettacoli dell'attuale stagione a prezzi notevolmente ridotti. Gli spettacoli in questione sono due opere e un balletto: 'La rondine' di Giacomo Puccini, in scena sabato 20 aprile (direttore Riccardo Chailly), la 'Turandot' sempre di Puccini in scena venerdì 12 luglio e infine il balletto 'Trittico Balanchine/Robbins' su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij e Fryderyk Chopin in scena venerdì 22 novembre. Quest'anno ricorrono anche i 100 anni dalla scomparsa di Puccini per cui abbiamo ritenuto importante optare per due opere create appunto dal compositore lucchese. Le iscrizioni saranno aperte fino al 29 febbraio per l'opera 'La rondine', seguiranno le indicazioni per i successivi spettacoli. E' possibile assistere liberamente a uno, due o a tutte e tre le proposte a seconda delle preferenze di data e di spettacolo offerto.

