Carnevale... si spicca il volo!

Il Carnevale è quel periodo dell'anno in cui ci si lascia trasportare dalla fantasia e dall'allegria, dove ogni persona ha la possibilità di diventare chiunque desideri, almeno per un giorno. E non c'è posto migliore per vivere questa esperienza magica che all'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, dove ogni anno si celebra il Carnevale con una festa indimenticabile che coinvolge bambini, ragazzi e adulti in un turbine di divertimento e sorprese.

Quest'anno, l'Oratorio si trasforma in un nido di festa, dove non sono solo gli esseri umani a prendere parte alla celebrazione, ma anche pennuti di ogni genere.

Il programma delle festività è pensato per coinvolgere tutti. Venerdì 16 febbraio, dalle 14:30 alle 17:00, la festa sarà dedicata ai più piccoli, ai bambini della scuola materna e delle elementari. Saranno accolti da una miriade di colori e suoni, mentre si immergeranno in giochi, balli e attività creative, circondati da maschere che trasformeranno l'Oratorio in un vero e proprio giardino incantato.

Ma la festa non finisce qui. Dalle 19:00 in poi, sarà il turno dei ragazzi delle medie e degli adolescenti, che potranno godere di una serata speciale, con musica, balli e divertimenti pensati su misura per loro. Sarà un'occasione per lasciarsi andare e vivere la magia del Carnevale in compagnia degli amici.

Ma il culmine delle celebrazioni avviene il sabato, 17 febbraio, quando l'intera comunità si riunisce per una grande sfilata per le strade di Cuggiono. Dalle 14:30, ci si ritroverà in Oratorio per prepararsi al meglio: il percorso seguirà poi via Buonarroti, via Fossati, via Dante, via Novara, via Concordato e piazza Mercato; prima di far rientro dalle stesse vie.

In serata grande cena di festa, su prenotazione, in Oratorio per chiudere questo allegro Carnevale ambrosiano.

Le iniziative si svolgeranno con il patrocinio del comune di Cuggiono.

