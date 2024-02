A una settimana dalla conclusione della settantaquattresima edizione del Festival, domenica 18 febbraio alle 18.30 in sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston di Sanremo e Luca Ammirati, scrittore e direttore dell'ufficio stampa del Festival di Sanremo, presenteranno il libro 'Ariston, la scatola magica di Sanremo'.

A una settimana dalla conclusione della settantaquattresima edizione del Festival, domenica 18 febbraio alle 18.30 in sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston di Sanremo e Luca Ammirati, scrittore e direttore dell'ufficio stampa del Festival di Sanremo, presenteranno il libro 'Ariston, la scatola magica di Sanremo'. L’iniziativa è promossa dal Centro musicale Concertare, in collaborazione con Associazione Culturale dalle Libraie, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. I due autori racconteranno aneddoti, curiosità e retroscena dell'Ariston, luogo più iconico dello spettacolo e della musica Italiana, dove ogni anno, dal 1977, si celebra l'evento più amato, più dibattuto, il rito che ci fa sentire italiani e a cui tutto vogliono partecipare: il festival di Sanremo. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo degli studenti del Centro Musicale Concertare. Ingresso libero e gratuito, prenotazioni al numero al 333/5404355 o alla mail info [at] dallelibraie [dot] it.

