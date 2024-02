Ragazze: una serata insieme in oratorio

Una serata tutta al femminile. E' l'appuntamento 'La meraviglia di essere Donne, custodi di Vita', in programma sabato 24 febbraio, dalle 19.30, all'oratorio femminile di Vanzaghello.

Una serata tutta al femminile. E' l'appuntamento 'La meraviglia di essere Donne, custodi di Vita', in programma sabato 24 febbraio, dalle 19.30, all'oratorio femminile di Vanzaghello. Un appuntamento per sole ragazze dalle prima Media in su, che si aprirà con l'aperitivo e la cena, quindi alle 20.45 spazio all'incontro con la dottoressa Longoni, per un viaggio nella meravigliosa complessità dell'essere femmine e riconoscere il proprio corpo come dono e, infine, alle 22.30 the caldo, dolce e saluti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!