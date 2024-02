Donne in cammino per la pace: un flash mob a Vanzaghello per far sentire la propria voce e dire "Basta guerre!". "Cessate il fuoco!".

Una lettera a testa, a comporre quella parola ("Cessate il fuoco"), che è risuonata forte e chiara, prima davanti al Muncipio, poi in piazza e anche in alcune vie del centro città. Donne in cammino per la pace: un flash mob a Vanzaghello, appunto per far sentire la propria voce e dire "Basta guerre!". "Basta morti!". "Un'iniziativa che parte da molto lontano - spiegano le promotrici - E' stata, infatti, pensata da due associazioni pacifiste e femministe, una israeliana e l'altra palestinese. Più nello specificio, allora, che cosa abbiamo fatto qui a Vanzaghello: ci siamo ritrovate tutte vestite con abiti neri (in segno di lutto) e una fascia bianca (simbolo di pace) e, successivamente, abbiamo camminato in alcune zone del paese, per dare un messaggio chiaro e preciso affinché cessino i conflitti e sull'importanza del dialogo". Un momento da significato profondo, che partendo dal presente guarda al futuro. "E' importante che ognuno, nel suo piccolo, faccia sentire la propria voce - concludono - Mai più, infatti, tragedie come queste: diciamolo tutti e facciamo qualcosa assieme".

