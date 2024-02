McDonald's dona i pasti

McDonald's Magenta offrirà ogni lunedì al refettorio ‘Non di Solo Pane’, fino alla prima settimana di aprile, 90 pasti completi.

Un gesto verso i bisognosi del territorio, un bel segnale di ‘far rete’. McDonald's Magenta offrirà ogni lunedì al refettorio ‘Non di Solo Pane’, fino alla prima settimana di aprile, 90 pasti completi: acqua, frutta e uno dei loro deliziosi panini.

“Un legame che si rinnova, motivo di sincera gratitudine che esprimiamo con le immagini della prima consegna!”.

L'iniziativa della celebre compagna di fast-food segue l'esempio di tante altre realtà del territorio che, abitualmente, chi in forma pubblica chi privata donano alla struttura per i più bisognosi beni o offerte. La solidarietà locale inizia e parte anche da qui e aiuta tutti a vivere in un paese migliore.

