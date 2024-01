Alla LIUC proseguono le iniziative di well-being in ottica di sostenibilità sociale. Tra queste, il ciclo di seminari scientifici Formazione e Salute (giunto alla terza edizione), che l’Ateneo dedica al personale docente e amministrativo, agli studenti e a tutta la comunità esterna.

I temi in agenda riguardano il ruolo delle emozioni nella vita di ciascuno, le cefalee, lo sport, l’alimentazione e saranno trattati da specialisti di Humanitas Mater Domini, dei Centri Medici Humanitas Medical Care e da docenti di Humanitas University.

L’iniziativa è promossa nel contesto della Terza Missione della LIUC dal Servizio Counseling and Well-being e insiste sull’importanza della consapevolezza e della conoscenza, quali elementi fondanti il benessere individuale e della comunità.

Gli incontri potranno essere seguiti in presenza o a distanza.

