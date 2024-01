Il Cardinale Bagnasco in ospedale ad Abbiategrasso

L'occasione è la Giornata Mondiale del Malato: domenica 11 febbraio, il Cardinale Angelo Bagnasco (già Arcivescovo di Genova, presidente della CEI e delle Conferenze Episcopali Europee), sarà all'ospedale di Abbiategrasso. Alle 16, allora, ecco la visita privata ai malati, accompagnato dal cappellano e dalla dirigenza ospedaliera, mentre alle 17 partenza dala grotta di Lourdes, processione con Rosario e, a seguire, Santa Messa con la benedizione eucaristica.

