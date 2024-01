Si finge incaricato di un'agenzia di statistiche per truffare una pensionata. Ma la prontezza di riflessi della donna e l'intervento della Polizia locale e l'uomo si dilegua.

Prima la telefonata e una serie di domande, poi l'annuncio che aveva vinto un buono spesa e, infine, eccolo presentarsi a casa. Ma la prontezza di riflessi e l'intuito della signora e, quindi, l'arrivo della Polizia locale e quell'uomo si è allontanato, come si dice, "a mani vuote". Sventata una truffa a Turbigo. E' successo nelle scorse ore, quando appunto una pensionata del paese ha ricevuto la chiamata di una persona che, spacciandosi per un incaricato di un'agenzia di statistiche, ha cominciato a interloquire con la donna, per avere alcune risposte in merito in merito a generi alimentari e spesa. Una sorta di rilevamento, almeno così ha fatto credere, informando, contemporaneamente, l'anziana che per lei c'era a disposizione un buono sconto e che, all'indomani, si sarebbe recato nella sua abitazione proprio per consegnarlo. Tutto molto strano però, è questo che ha pensato la pensionata che, senza perdere tempo, ha segnalato l'episodio al comando della Polizia locale. E il giorno dopo, non appena l'uomo si è presentato e ha suonato il campanello, ecco che è scattato l'allarme agli agenti di piazza Bonomi. Subito, allora, una pattuglia si è portata sul posto, ma il malvivente, molto probabilmente accortosi di essere stato scoperto, si è dileguato a bordo di un'auto station wagon bianca, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche, comunque, non sono concluse, anzi i poliziotti locali stanno scandagliando il territorio, per cercare di rintracciare e identificare il balordo.

