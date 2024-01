Ancora disagi al riscaldamento

E anche questo lunedì... nuovi disagi all'impianto di riscaldamento per la scuola secondaria di primo grado a Cuggiono: grande disapprovazione da parte dei genitori.

Purtroppo non si può dire che sia una novità, anzi... però è una situazione che, quest'anno, sta diventando davvero non più tollerabile. E i commenti, soprattutto social, dimostrano come ormai anche la pazienza sia arrivata al limite.

La comunicazione arrivata ai genitori è la seguente: "Vorrei avvisare che stanotte c'è stato un blocco della caldaia nello specifico sulla valvola per l' alimentazione del metano. Come accordi i bidelli appena hanno riscontrato l' anomalia e come era stato predisposto hanno immediatamente chiamato il pronto intervento. Il pronto intervento è arrivato subito e dopo sostituzione dei pezzi la caldaia è ripartita - segnalano dalla scuola - Le aule in questo momento stanno raggiungendo la temperatura. La sala mensa della secondaria invece è ancora fredda e se non si raggiunge la giusta temperatura i ragazzi del tempo pieno andranno a pranzare insieme ai docenti presso la sala mensa della primaria. Da stamattina alle medie c'è anche il Preside e il Sindaco".

La situazione, per quanto riguarda le segnalazioni dei genitori, è davvero al limite dell'esasperazione, anche perchè episodi analoghi son stati segnalati anche alla primaria e all'Infanzia.

