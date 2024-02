Asilo nido comunale e scuola dell'Infanzia Cuggiono insieme a 'La Porta Aperta' promuovono "Famiglie in gioco" - Incontri per bambini 0/6 anni e le loro famiglie.

Asilo nido comunale e scuola dell'Infanzia Cuggiono insieme a 'La Porta Aperta' promuovono "Famiglie in gioco" - Incontri per bambini 0/6 anni e le loro famiglie. Uno spazio aperto dove le famiglie potranno trascorrere del tempo con i propri figli e altri genitori, supportati da un team di pedagogiste, educatrici ed esperte con cui potranno condividere esperienze, dubbi e idee. Laboratori, attività, giochi e tanto altro per mettersi in gioco, confrontarsi e divertirsi insieme! Si parte con il laboratorio artistico "E tu che cibo sei?" strutturato per la fascia d'età 0-3 anni (martedì 27 febbraio dalle 17 alle 18) e 3-6 anni (mercoledì 28 febbraio dalle 17 alle 18). Appuntamento poi nel mese marzo con l'attività ludica e di manipolazione "Minimondo da scoprire" in calendario giovedì 21 dalle 17 alle 18 per i bambini dai 3 a 6 anni e mercoledì 27 per i piccoli dai 0 ai 3 anni. Ultimo incontro incentrato sul laboratorio creativo "Pozioni magiche" mercoledì 17 aprile per la fascia d'età 0-3 anni e giovedì 18 aprile per 3-6 anni. Gli incontri si terranno presso l'Asilo Nido Comunale (per la fascia 0-3 anni) e presso la Scuola dell'Infanzia di Cuggiono (per la fascia 3-6 anni).

Per informazioni laportaaperta [at] lagrandecasa [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!