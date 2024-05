I 'sedici' di Carola Bonalli

Una squadra che mette assieme esperienza amministrativa e volti nuovi. Ecco la lista della candidata sindaca Carola Bonalli ('Insieme Progettando Castano').

Una squadra che mette assieme esperienza amministrativa e volti nuovi. Gli uni affianco agli altri, chi per provare a proseguire il cammino percorso negli ultimi dieci anni, chi per portare ulteriori idee e proposte per la città di oggi e per quella di domani. Ecco la lista di 'Insieme Progettando Castano' della candidata sindaca Carola Bonalli (vicesindaco uscente), pronta a correre alle elezioni di giugno. "Un gruppo di ottime qualità e capacità, in cui si uniscono appunto l'esperienza da amministratori a persone nuove che hanno a cuore Castano e che hanno deciso di scendere in campo per costruire il presente e il futuro. Progetti e idee, insomma, chiare, precise e soprattutto pensate per i singoli e per la collettività". Più nello specifico la squadra vede al suo interno il primo cittadino uscente (due mandati alla guida della città) Giuseppe Pignatiello, quindi gli attuali assessori Andrea Osellame e Ilaria Crespi e i consiglieri di maggioranza Marco Famà, Cristina Vismara e Silvia Valsecchi. Poi ecco Flavio Gajo, Giovanni Marino, Fabio Girolametti, Silvia Meloni, Barbara Rossi, Sara Iovane, Cristina Colombo, Giada Castellani, Cristiano Invernizzi e Lorella Giannino.

