L'iniziativa 'Giornata con le volontarie' di Protezione civile 'COM 6', in programma sabato 11 maggio al parco Sciaredo di Castano.

L'importanza del contributo femminile nei vari ambiti del mondo del volontariato, ma anche sensibilizzare i cittadini e, perché no, trovare nuove persone che hanno voglia di dedicare parte del loro tempo alla comunità. E' l'iniziativa 'Giornata con le volontarie' di Protezione civile 'COM 6', in programma sabato 11 maggio al parco Sciaredo di Castano. Alle 8.30, allora, ecco il ritrovo, per poi, alle 9, dare inizio alle attività (montaggio tende, ausilio e supporto all'uso di motoseghe, motopompe, radio e segreteria, quindi primo soccorso con Azzurra Soccorso); e alle 12, rinfresco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!