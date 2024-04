300 alberi in Villa Annoni

Il Comune di Cuggiono con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2024 ha approvato un accordo di collaborazione nell’ambito del progetto Life Terra.

Il Comune di Cuggiono con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2024 ha approvato un accordo di collaborazione nell’ambito del progetto Life Terra (LIFE CCM/NL/001200) che prevede la piantumazione di 300 tra alberi e arbusti nell’area boschiva del Parco di Villa Annoni. L'obiettivo principale della Life Terra Foundation, Ente non profit, è quello di ripristinare la terra degradata e la nostra connessione con essa facilitando eventi di piantagione di alberi su larga scala per tutti i cittadini e responsabilizzando le generazioni future con le conoscenze e gli strumenti per agire immediatamente per la mitigazione dei cambiamenti climatici nel rispetto della biodiversità dei luoghi e la sua mission è la piantumazione di 500 milioni di nuovi alberi in Europa e che questa è una delle più grandi iniziative d’azione per il clima in Europa. Per il Comune di Cuggiono l’opportunità di partecipare al progetto di Life Terrà Foundation è importante dal punto di vista botanico e naturalistico, ma è anche un’occasione di educazione ambientale e sensibilizzazione verso le nuove generazioni per far comprendere l’importanza della componente arborea per la riduzione della CO2 nell’atmosfera, per il benessere quotidiano e per il rispetto della biodiversità. L’evento di piantumazione si terrà nella mattina di giovedì 18 aprile presso il parco di Villa Annoni e vedrà il coinvolgimento diretto dei ragazzi che frequentano la classe quinta della scuola primaria di Cuggiono con i relativi insegnanti, alcuni alunni dell’Enaip Lombardia di Busto Arsizio, con il prezioso aiuto dei volontari del Parco di Alessandro Annoni e dell’agricoltore che gestisce i prati stabili del parco. L’evento è stato organizzato con il coordinamento di Giusi Rabotti, Dottore Agronomo e Paesaggista consulente per la gestione del Parco. "Si ringrazia Life Terra Foundation e Lavera per l’opportunità data al Comune di Cuggiono e soprattutto al Parco di Villa Annoni di essere un attore principale di questo importante progetto di riforestazione del pianeta". I cittadini che volessero partecipare all’evento sono i benvenuti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!