La Pro Loco incontra i cittadini

Nuove forze e nuove idee cercansi. La Pro Loco di San Giorgio su Legnano vuole dilatare ulteriormente il panorama delle sue proposte e invita i cittadini a partecipare a un incontro in programma lunedì 29 gennaio alle 20.45 nella sala consiliare Giacomo Bassi. "Si ricercano - si legge in una nota - nuove persone che vogliano mettersi in gioco per far proseguire la vita dell'associazione, abbiamo capito esserci molta curiosità e molte domande e per questo motivo abbiamo deciso di organizzare quest'incontro per chiarire dubbi e rispondere". La Pro Loco si è costituita, per meglio dire, ricostituita dopo una prima vita che si è poi interrotta, nel 2020 e ha sede in via Battisti.

